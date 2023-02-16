Не дождался скорой: пассажир легковушки погиб при аварии в Хабаровском крае

Водителю из Хабаровска, по вине которого погиб пассажир, вынесли приговор Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Четверо мужчин на легковушке ехали на работу, когда машина вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии один из пассажиров авто погиб. Водителю, по вине которого произошла трагедия, вынесли приговор спустя два года.

ДТП случилось в ноябре 2020 года. Мужчины направлялись из Троицкого в Найхин на стройплощадку, где они занимались возведением школы. За рулем находился житель Хабаровска. Проехав мост через Анюй, водитель пошел на обгон, но не справился с управлением. Он разогнался почти до 140 километров в час и на этой скорости вылетел в кювет. После сильного удара машина перевернулась.

- Один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте, не дождавшись приезда медиков, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Разбирательство продолжалось больше двух лет. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, которые мужчина должен провести в колонии-поселении. Ему запретили садиться за руль в течение двух лет. Также хабаровчанин заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей потерпевшей стороне в качестве компенсации морального вреда.

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