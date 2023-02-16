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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 0:43

Не дождался скорой: пассажир легковушки погиб при аварии в Хабаровском крае

Водителю из Хабаровска, по вине которого погиб пассажир, вынесли приговор
Александра ЯВИЩЕНКО
Водителю из Хабаровска, по вине которого погиб пассажир, вынесли приговор

Водителю из Хабаровска, по вине которого погиб пассажир, вынесли приговор

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Четверо мужчин на легковушке ехали на работу, когда машина вылетела с дороги и перевернулась. В результате аварии один из пассажиров авто погиб. Водителю, по вине которого произошла трагедия, вынесли приговор спустя два года.

ДТП случилось в ноябре 2020 года. Мужчины направлялись из Троицкого в Найхин на стройплощадку, где они занимались возведением школы. За рулем находился житель Хабаровска. Проехав мост через Анюй, водитель пошел на обгон, но не справился с управлением. Он разогнался почти до 140 километров в час и на этой скорости вылетел в кювет. После сильного удара машина перевернулась.

- Один из пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте, не дождавшись приезда медиков, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На водителя завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». Разбирательство продолжалось больше двух лет. Рассмотрев материалы дела, суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы, которые мужчина должен провести в колонии-поселении. Ему запретили садиться за руль в течение двух лет. Также хабаровчанин заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей потерпевшей стороне в качестве компенсации морального вреда.

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