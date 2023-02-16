«Парту Героя» в честь Андрея Таранца открыли в Академическом лицее Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице продолжается акция «Парта Героя». К ней присоединился Академический лицей Хабаровска. Здесь появилась «Парта Героя» в честь Андрея Владимировича Таранца, который погиб во время Чеченской войны. Настоящий защитник Родины, он мужественно и с честью исполнял свой воинский долг.

Андрей Таранец был замначальника штаба батальона. В ночь с 22 на 23 февраля 1995 года, руководя разведгруппой, он повел боевых товарищей в тыл противника, которые находились в Чернореченском районе Грозного. Группа попала в засаду. Им пришлось вступить в бой с противником, в ходе которого Андрей Таранец подорвался на мине и погиб. Он был посмертно награжден орденом Мужества.

- На открытие «Парты Героя» пришли ученики, сотрудники администрации лицея и мэрии города, а также отец бойца - Владимир Андреевич Таранец, - рассказали в мэрии Хабаровска.

Право сидеть на почетном месте получат ученики лицея, которые получают отличные оценки и активно участвуют в общественных работах.

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