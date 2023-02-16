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НовостиОбщество16 февраля 2023 4:34

До 75 тысяч рублей выплатят работодателям Хабаровского края за трудоустройство молодежи

По программе уже работают больше 370 человек
Василина ВАСИЛЬЕВА
Получить компенсацию затрат на зарплату молодым сотрудникам могут работодатели из Хабаровска

Получить компенсацию затрат на зарплату молодым сотрудникам могут работодатели из Хабаровска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Получить компенсацию затрат на зарплату молодым сотрудникам могут работодатели из Хабаровска. Такая господдержка действует в регионе с 2021 года. В правительстве говорят, она выгодна обеим сторонам: молодежь получает опыт, а предприниматель - финансовую помощь.

- Государственная поддержка повысила заинтересованность организаций и предпринимателей края в найме молодежи. По программе уже работают 376 молодых жителей Хабаровского края, в этом году планируется трудоустройство еще порядка 350 человек. Кроме того, по программе работодатели принимали на работу подростков на время летних каникул, планируем продолжить эту практику и в текущем году, - рассказала Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения.

Молодые люди - самые уязвимые на рынке труда из-за низкой конкурентоспособности и отсутствия опыта. Из-за этого перед вчерашними студентами закрываются двери на собеседование.

Размер компенсации рассчитывается так: сумма трех минимальных размеров оплаты труда увеличивается на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество принятых на работу. В среднем предприниматель получает 75 тысяч за одного сотрудника в возрасте от 16 до 30 лет.

Работодатель получает три платежа: первый через месяц после трудоустройства, второй - через три, третий - через полгода. Подробнее об этом можно узнать на сайте «Работа в России».

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