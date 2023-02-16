До 75 тысяч рублей выплатят работодателям Хабаровского края за трудоустройство молодежи

Получить компенсацию затрат на зарплату молодым сотрудникам могут работодатели из Хабаровска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Получить компенсацию затрат на зарплату молодым сотрудникам могут работодатели из Хабаровска. Такая господдержка действует в регионе с 2021 года. В правительстве говорят, она выгодна обеим сторонам: молодежь получает опыт, а предприниматель - финансовую помощь.

- Государственная поддержка повысила заинтересованность организаций и предпринимателей края в найме молодежи. По программе уже работают 376 молодых жителей Хабаровского края, в этом году планируется трудоустройство еще порядка 350 человек. Кроме того, по программе работодатели принимали на работу подростков на время летних каникул, планируем продолжить эту практику и в текущем году, - рассказала Инна Малинина, первый зампред комитета по труду и занятости населения.

Молодые люди - самые уязвимые на рынке труда из-за низкой конкурентоспособности и отсутствия опыта. Из-за этого перед вчерашними студентами закрываются двери на собеседование.

Размер компенсации рассчитывается так: сумма трех минимальных размеров оплаты труда увеличивается на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество принятых на работу. В среднем предприниматель получает 75 тысяч за одного сотрудника в возрасте от 16 до 30 лет.

Работодатель получает три платежа: первый через месяц после трудоустройства, второй - через три, третий - через полгода. Подробнее об этом можно узнать на сайте «Работа в России».

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