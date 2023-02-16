Поддержку семей с детьми обсудили на расширенном заседании в Хабаровском крае Фото: Вячеслав Реутов

В Хабаровском крае состоялось первое расширенное заседание правительства. Одной из главных тем для обсуждения стала поддержка семей с детьми.

В 2023 году финансирование программ, направленных на оказание помощи семьям, составит более 25 миллиардов рублей, что на 3,6 миллиарда больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день поддержку получают больше 70 тысяч семей. Это и государственные, и дальневосточные выплаты:

- единовременное пособие при рождении первенца в размере двух прожиточных минимумов, что с 1 января 2023-го составляет 42 240 рублей;

- региональный капитал при рождении второго ребенка, который составляет 30 процентов от федерального маткапитала или 232 688 тысяч рублей;

- краевой маткапитал на третьего и последующего ребенка в размере 297 824 рублей.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил минсоцзащиты сократить сроки предоставления краевого маткапитала с 20 до 10 дней. Глава региона установил крайний срок для решения этого вопроса на 1 июля 2023 года.

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