Памятный концерт в честь воинов-интернационалистов прошел в Хабаровском крае Фото: Боевое братство

В Хабаровском крае почтили память воинов-интернационалистов. Вспоминать о подвигах бойцов, участвовавших в конфликте в Афганистане, принято 15 февраля. Именно в этот день 34 года назад советские войска вышли из страны.

Памятные мероприятия прошли по всей России, исключением не стал и Хабаровский край. В хабаровском гарнизоне организовали концерт военного оркестра Восточного округа «Боевое братство».

- Наш концерт направлен прежде всего на военно-патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения. В этот день мы хотим почтить память тех, кто выполнял свой служебный долг в те нелегкие времена за пределами нашей Родины, - рассказал Андрей Груднев, руководитель концертного ансамбля.

На концерте музыканты спели для зрителей свои лучшие песни. Выступил и Александр Малков, ветеран войны в Афганистане, майор запаса. Он рассказал гостям о службе в горячей точке.

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