Подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей работников автосервиса задержали в Хабаровске

Подозреваемых в хищении 3,5 миллионов рублей работников автосервиса задержали в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Пятерых сотрудников автосервиса задержали в Хабаровске. По информации УМВД России по Хабаровскому краю, мужчины подозреваются в хищении 3,5 миллиона рублей.

- Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю совместно с коллегами из регионального Управления Росгвардии в ходе оперативных мероприятий задержали пятерых жителей краевого центра, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге выяснилось, что мужчины в возрасте 28-37 лет похищали деньги с июля прошлого года по февраль текущего. Все они занимали разные должности, но имели доступ к имуществу компании.

Как рассказали в полиции, сотрудники автосервиса вносили в программу ложные сведения об оказанных услугах, их стоимости и способе оплаты, а деньги делили между собой. Могли работники и изменить заказы местами, или убрать из них какие-то позиции. Так оставалась «сдача», которую они забирали себе.

У каждого дома прошли обыски, во время которых оперативники нашли деньги и гаджеты, имеющие интерес для следствия. А в квартире одного из мужчин нашли еще и муляж пистолета.

Заведено дело по статье «Кража». Мужчины находятся под подпиской о невыезде. У них изъяли имущество и автомобили, на которые вскоре наложат арест. Им может грозить до пяти лет колонии.

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