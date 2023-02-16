Ребенка спасли при пожаре на Осенней в Биробиджане Фото: МЧС ЕАО

Ящик загорелся в доме №23 по улице Осенней в Биробиджане. Казалось бы, потушить его и эвакуировать жильцов - дел на несколько минут, но не тут-то было. Конструкция загородила жильцам выход из дома.

Об этом рассказали в ГУ МЧС по ЕАО. Пожарным пришлось снимать с третьего этажа ребенка по автолестнице. Возгорание потом потушили, но из-за этого сильно затопило подъезд.

- Вот сколько неприятностей доставил всем жителям этот ящик с хламом в подъезде. Не терпите нарушения ваших прав на безопасность, - сказали в ГУ МЧС по ЕАО, добавив, что порой такая ситуация может стоить жизни людей.

Между тем спасатели рассказали, что к ним можно обратиться с жалобами на захламление соседями общего пространства. Для этого достаточно обратиться по телефону доверия 8 (42622) 23-9-99. Он работает бесплатно и круглосуточно.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.