К паводковому периоду готовятся специалисты МЧС Хабаровского края

К паводкому периоду готовятся специалисты МЧС Хабаровского края Фото: ГУ МЧС Хабаровского края

Зима подходит к концу, а в Хабаровском крае уже готовятся к весеннему паводковому сезону. У специалистов МЧС края прошли учебно-тренировочные полеты.

На мероприятии, которое прошло в региональном авиационно-спасательном центре, специалисты отработали совместную работу летного состава и сотрудников МЧС. Они отточили навык условного разрушения ледовых заторов.

- При выполнении таких полетов экипажу важно выдерживать скорость и высоту, заход на рубеж минирования и соблюдать правила безопасности. Чтобы заряды равномерно распределялись по обозначенному участку ледового поля, оптимальное расстояние между ними - десять метров, высота полета должна быть 3-5 метров, а скорость - не более 15 километров в час. Из дальневосточных регионов наиболее часто подрывы ледовых заторов с применением авиации проводятся в Республике Саха (Якутия), - рассказал Валерий Дмитриев, заместитель начальника Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Трудностей у опытных летчиков не возникло - все-таки подобная практика за время работы у них была. А тренировки только помогли отточить мастерство. В учениях приняли участие шесть экипажей вертолета МИ-8. Специалисты-пиротехники тоже повысили свои умения.

Спасатели говорят: в этом деле важно знать матчасть и соблюдать технику безопасности, чтобы на практике не случилось ничего страшного.

За время тренировок экипажи больше 10 раз слетали на полосу условного минирования и отлично справились с задачей.

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