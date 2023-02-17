Ребенок не выжил: объявлен приговор водителю, устроившему смертельное ДТП в ЕАО

Водитель, по вине которого погиб ребенок, выслушал приговор в ЕАО Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Спустя полгода разбирательств суд вынес приговор мужчине, который стал виновником аварии со смертельным исходом. Сев за руль пьяным, он не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП несовершеннолетний подросток, сидевший на пассажирском сиденье, погиб на месте.

Трагедия произошла днем 29 июля 2022 года. 51-летний житель Биробиджана, перебрав с алкоголем, сел за руль «Ниссан Альмера». Вместе с ним в машине находились трое пассажиров - женщина и двое несовершеннолетних. На иномарке они ехали по трассе Чита - Хабаровск, пока мужчина не потерял управление. Легковушка вылетела на встречную полосу, снесла дорожный знак, съехала в кювет и перевернулась.

- Авария произошла в Облученском районе ЕАО. Один из пассажиров - 13-летний подросток - получил травмы, от которых погиб на месте. Женщина и еще один несовершеннолетний пострадали не сильно, их жизни ничего не угрожало, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

На виновника аварии завели уголовное дело. Его обвинили в вождении в пьяном виде и нарушении ПДД, что привело к гибели человека. Материалы дела передали в суд для рассмотрения. Во время заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в том, что натворил. Его лишили свободы на шесть лет. Он будет отбывать срок в колонии общего режима. В течение трех лет ему нельзя будет садиться за руль.

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