Бутербродный клептоман: мужчина попался на краже бургеров в Комсомольске

Мужчина пытался украсть гамбургер из магазина в Комсомольске-на-Амуре Фото: Евгения ГУСЕВА

В Городе юности будут судить местного жителя за попытку хищения гамбургера из магазина. Это не первая его попытка украсть продукты. Ранее ему удалось отделаться штрафом, но теперь голодного рецидивиста могут приговорить к году колонии.

По версии следствия, в один из вечеров ноября прошлого года 28-летний комсомольчанин зашел в магазин. Мужчина прошел к стеллажу с фастфудом, где его внимание привлек гамбургер. Быстро осмотревшись, он убедился, что его никто не видит, и незаметно сунул товар в карман. Сделав вид, будто он ничего не выбрал, «покупатель» прошел мимо кассы. В этот момент сработала сигнализация на антикражных воротах. Мужчину задержал охранник и вызвал полицию.

- Раньше задержанный привлекался к административной ответственности за мелкое хищение продуктов питания. Сейчас он обвиняется в покушении на мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело с обвинительным заключением передано в Центральный районный суд Комсомольска. Теперь мужчину могут приговорить к реальному сроку. Максимальное наказание - год колонии.

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