Власти края планируют восстановить речное сообщение «Хабаровск – Фуюань» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус рассказала, как регион готовится к началу туристического сезона «Весна - Лето 2023». Представители министерства и правительства региона работают над тем, чтобы восстановить речное сообщение между Хабаровском и городом Фуюань в Китае.

- Мы в постоянном контакте с коллегами из КНР. Необходимо восстановить прервавшиеся деловые связи, обменяться нововведениями, в том числе и на законодательном уровне, - сказала Екатерина Пунтус.

Управление туризма острова Хэйсяцзыдао, где находится Фуюань, инициировало рабочую встречу по видеосвязи с представителями региона. Сейчас стороны выбирают дату для проведения совещания.

По информации краевого минтранса, в планах на 2023 год ремонт плавсредств на пункте пропуска «Хабаровск», которые находятся на речном направлении Хабаровск - Фуюань. Предложение об организации пассажироперевозок направлены в департамент коммуникаций и транспорта провинции Хэйлунцзян. Несмотря на то, что обе стороны хотят быстрее восстановить турпоток, окончательное решение будет приниматься по договоренности МИД России и Китая.

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