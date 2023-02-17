Хабаровский край получил квоты на путешествия школьников

Тысяча школьников из Хабаровского края отправятся в бесплатные путешествия Фото: Евгения ГУСЕВА

Хабаровский край присоединился к туристической программе в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Ученики 5-9 классов смогут отправиться в путешествие по родному региону или посетить соседние.

- Правительство России направит на реализацию программы один миллиард рублей. Участниками проекта станут 29 субъектов страны. Хабаровскому краю выделено пять миллионов рублей. Квота рассчитана на тысячу школьников, - сказал Михаил Мишустин, премьер-министр РФ.

По словам министра туризма Хабаровского края Екатерины Пунтус, скоро станут известны условия для участия в программе. Чтобы отправить ребенка в путешествие, нужно будет подать заявление. Туроператоры уже подготовили маршруты, которые будут предложены на выбор.

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