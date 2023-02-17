Сотрудники Рослесинфорга пересчитают деревья в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Сотрудники дальневосточного филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект» проведут государственную инвентаризацию леса (ГИЛ) в Хабаровском крае в 2023 году. Они пересчитают растения, определят их породу, средний возраст, запас древесины и другие характеристики, которых всего больше 100. Им предстоит изучить деревья на площади около 15,2 миллиона гектаров. Пересчет начнется в июне. Закончить инвентаризацию на территории четырех муниципальных районов края планируют за три месяца - до сентября.

- Хабаровский край на 66 процентов покрыт лесами. Госинвентаризация позволит нам получить более точные данные о количестве и качестве насаждений, определить процессы, которые негативно влияют на растения, оценить эффективность мероприятий по их охране, определить потенциал региона по нейтрализации парниковых выбросов, - сказал Игорь Гречин, глава дальневосточного филиала Рослесинфорга «Дальлеспроект».

ГИЛ проводится с 2007 года. Первый этап инвентаризаций закончился в 2020 году. За эти годы было проанализировано почти 1,2 миллиарда гектаров лесных земель. Второй этап начался в 2021 году и продлится до 2030-го.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.