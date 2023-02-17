Больше тысячи человек пожаловались на уборку снега во дворах в Хабаровском крае Фото: ГУ регионального госконтроля и лицензирования Хабаровского края

Жители региона могут пожаловаться на качество уборки снега во дворах в краевой Госжилнадзор. С начала зимы ведомство зафиксировало больше тысячи обращений, по каждому из которых провели проверки. Накануне специалисты проверили несколько территорий, на которые также поступали жалобы. Рейд возглавил глава управления государственного жилищного надзора Юрий Тен.

У дома №34 на Советской пешеходные дорожки и проезды оказались вычищены. Но по кучам сваленного снега было видно, что сотрудники управляйки сделали это недавно и еще не успели вывезти снег со двора. Комиссия указала на недочет и еще поручила убрать оставшуюся заснеженной пешеходную дорожку.

- Тротуары должны быть очищены под асфальт. Если раньше управляющая компания не привлекалась к ответственности, ей вынесут предупреждение за неубранные дорожки. Если ситуация не изменится, компанию оштрафуют на 250 тысяч рублей, а должностное лицо - до 50 тысяч, - сказал Юрий Тен.

Несмотря на то, что в регионе действует мораторий на проверки бизнеса, надзорные органы все еще могут влиять на их работу. Если нарушение было зафиксировано проверяющими, и за отведенное время его никто не устранил, компании все равно могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, что уборка дворов от снега должна выполняться не позднее чем через 12 часов после снегопада. Только за этот год из-за недобросовестной работы были оштрафованы 10 компаний.

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