Посуда, мобильные телефоны и зонты: неожиданные находки в канализации Южно-Сахалинска

«РКВ-Сахалин» опубликовал топ-10 странных находок в коллекторах в 2023 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала года специалисты «РКВ-Сахалин» устранили больше 400 засоров канализации. Они рассказали, с какими неожиданными находками им довелось столкнуться за это время. В топ-10 вошли:

- нетканые полотенца, влажные салфетки и ватные палочки;

- продукты, очистки овощей и фруктов;

- средства гигиены и подгузники;

- втулки от туалетной бумаги;

- жиры и масла, которые оседают на трубах;

- строительный мусор и смеси, которые превращаются в глиноподобную массу при контакте с водой;

- одноразовая и металлическая посуда, особенно вилки и ложки;

- смартфоны;

- монеты и золотые украшения;

- зонты.

Больше всего недоумение вызывает последний пункт в рейтинге. Не каждому, даже самому опытному специалисту с большим стажем, приходится сталкиваться с такими артефактами.

- Бездумно брошенный в унитаз или раковину нерастворимый мусор осложняет работу всей городской системы водоотведения. Это приводит не только к засорам и выходу стоков на улицы, но может стать причиной подтопления квартир, подвалов домов и дворов, - сказал Станислав Купчинский, директор по производству «РВК-Сахалин».

Жителей города призывают соблюдать правила пользования канализацией и пользоваться ею по назначению.

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