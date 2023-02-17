Посуда, мобильные телефоны и зонты: неожиданные находки в канализации Южно-Сахалинска

«РКВ-Сахалин» опубликовал топ-10 странных находок в коллекторах в 2023 году
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
С начала года специалисты «РКВ-Сахалин» устранили больше 400 засоров канализации. Они рассказали, с какими неожиданными находками им довелось столкнуться за это время. В топ-10 вошли:
- нетканые полотенца, влажные салфетки и ватные палочки;
- продукты, очистки овощей и фруктов;
- средства гигиены и подгузники;
- втулки от туалетной бумаги;
- жиры и масла, которые оседают на трубах;
- строительный мусор и смеси, которые превращаются в глиноподобную массу при контакте с водой;
- одноразовая и металлическая посуда, особенно вилки и ложки;
- смартфоны;
- монеты и золотые украшения;
- зонты.
Больше всего недоумение вызывает последний пункт в рейтинге. Не каждому, даже самому опытному специалисту с большим стажем, приходится сталкиваться с такими артефактами.
- Бездумно брошенный в унитаз или раковину нерастворимый мусор осложняет работу всей городской системы водоотведения. Это приводит не только к засорам и выходу стоков на улицы, но может стать причиной подтопления квартир, подвалов домов и дворов, - сказал Станислав Купчинский, директор по производству «РВК-Сахалин».
Жителей города призывают соблюдать правила пользования канализацией и пользоваться ею по назначению.
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