Звание Героя России посмертно присвоили Илье Кабанову из Магадана. Фото тематическое Фото: Иван МАКЕЕВ

Иван Кабанов, житель Магадана, получил посмертное звание Героя России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Илья Кабанов погиб на спецоперации 15 октября прошлого года. Ему было 25 лет.

- Указом президента РФ Владимира Путина звание Героя России (посмертно) присвоено старшему лейтенанту Ивану Кабанову, отдавшему свою жизнь за Родину в зоне проведения спецоперации, - рассказал губернатор Магаданской области.

Илья Кабанов служил по контракту, был командиром первого мотострелкового взвода войсковой части 34667. Он храбро защищал жителей Донбасса от нацистов. Магаданца похоронили 26 октября на Марчеканском кладбище, обряд организовал муниципалитет. В Магадане молодой человек окончил гимназию №13.

Те, кто знал Ивана, вспоминают его как настоящего мужчину - отзывчивого, ответственного и готового всегда прийти на помощь. Он часто совершал добрые поступки, подавал пример отважного мужчины.

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