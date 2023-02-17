Михаил Дегтярев: от кадров зависит развитие отраслей в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев встретился с хабаровскими курсантами Фото: Правительство Хабаровского края

17 февраля в Хабаровске прошла встреча губернатора Михаила Дегтярева с курсантами «Муравьев-Амурский 2030». Ребята проходят стажировку в Хабаровском крае.

В прошлом году в регионе уже принимали команду будущих управленцев. В этот раз в край из разных городов приехали три группы, с двумя из которых и пообщался Михаил Дегтярев.

- Для Хабаровского края промышленность – опорный сектор экономики. А туризм как сфера свободного времени обладает для нас высоким потенциалом и синергетическим эффектом, - сказал Михаил Дегтярев.

Каждая из групп работает по своему направлению, в зависимости от профиля: кто – на заводах, кто – на популярных туристических местах региона.

Губернатор отметил, что развитие любой отрасли в крае напрямую зависит от кадров. Поэтому он поручил подготовить предложения по трудоустройству для тех ребят, кто готов переехать в край.

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