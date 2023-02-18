35 аварийных мостов отремонтируют в Хабаровском крае по нацпроекту в 2023 году

В порядок приведут свыше 900 погонных метров сооружений
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае отремонтируют 35 аварийных мостов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В порядок приведут свыше 900 погонных метров сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Аварийные мосты отремонтируют в девяти районах края. Это Охотский, Ванинский, Нанайский, Комсомольский, Советско-Гаванский, Бикинский, Солнечный, Аяно-Майски и, Ульчский. Из федерального бюджета на работы выделено свыше 940 миллионов рублей.
В регионе на дорогах регионального и межмуниципального значения находится 867 мостов, их общая протяженность - свыше 25 тысяч погонных метров. В 2022 году было отремонтировано 34 изношенных сооружения.
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