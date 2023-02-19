Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 февраля 2023 0:05

Военнослужащие ВВО сходили на предпремьерный показ фильма «Нюрнберг» в Хабаровске

Мероприятие посетили около 500 военных с семьями
Оксана ШЕМЕТОВА
Военнослужащие ВВО сходили на предпремьерный показ фильма «Нюрнберг» в Хабаровске

Военнослужащие ВВО сходили на предпремьерный показ фильма «Нюрнберг» в Хабаровске

Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровске состоялся предпремьерный показ кинокартины «Нюрнберг». На просмотр пришли военнослужащие Восточного военного округа со своими семьями. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек. Официальной премьеры картины еще не было. Об этом рассказали в пресс-службе ВВО.

Фильм основан на хрониках судебного разбирательства над немецкими нацистами и их союзниками. В ленте рассказывается о советской делегации, которая проводила заседания трибунала в 1945 году.

Фильм снят по мотивам романа Александра Звягинцева «На веки вечные». Он являлся одним из руководителей Всемирной ассоциации прокуроров и занимался изучением Нюрнбергского процесса. Исследовал материалы он около 40 лет.

Зрителям картина понравилась, по их мнению, такой фильм будет полезно смотреть молодому поколению в нынешнее время.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.