Военнослужащие ВВО сходили на предпремьерный показ фильма «Нюрнберг» в Хабаровске Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровске состоялся предпремьерный показ кинокартины «Нюрнберг». На просмотр пришли военнослужащие Восточного военного округа со своими семьями. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек. Официальной премьеры картины еще не было. Об этом рассказали в пресс-службе ВВО.

Фильм основан на хрониках судебного разбирательства над немецкими нацистами и их союзниками. В ленте рассказывается о советской делегации, которая проводила заседания трибунала в 1945 году.

Фильм снят по мотивам романа Александра Звягинцева «На веки вечные». Он являлся одним из руководителей Всемирной ассоциации прокуроров и занимался изучением Нюрнбергского процесса. Исследовал материалы он около 40 лет.

Зрителям картина понравилась, по их мнению, такой фильм будет полезно смотреть молодому поколению в нынешнее время.

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