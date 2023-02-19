Школьники Хабаровского края могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ Фото: Правительство Хабаровского края

Ученики выпускных классов в Хабаровском крае могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. Сделать это можно приняв участие в обучающей олимпиаде по информатике и пройдя во второй тур. Школьники 6-11 классов попробуют себя в программировании и создании IT-продуктов. Попасть на первый тур можно до 6 марта.

- В первом туре - познавательном, школьники попадают в IT-лабораторию, где их ждут интерактивные задания из трех блоков: задачи на логику и математику, программирование ровера и основы Python. Сложные вычисления не потребуются, но участникам предстоит разобраться в вопросах, выходящих за рамки обычной школьной программы, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Второй этап начнется 18 марта. В нем будут создавать голосовых помощников. Школьники будут разрабатывать собственные специальные модули и изучать задачи в IT-продуктах. Топовые модули заберут в каталог Алисы и ими смогут пользоваться миллионы людей.

Дополнительные баллы к ЕГЭ, полученные за счет участия в олимпиаде, помогут поступить в несколько университетов. В их числе НИУ ВШЭ, Университет МИСиС, СПбГУ, СПбГПУ, ИТМО, ДВФУ и другие вузы-партнеры.

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