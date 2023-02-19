Пищепрому в Хабаровском крае рассказали о тонкостях экспорта груза Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проконсультировали производителей пищевой продукции на предмет организации экспорта. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, встреча прошла в Центре поддержки экспорта, пищепрому разъяснили особенности ветеринарного и фитосанитарного оформления. Сами предприниматели поделились проблемами в связи с санкциями.

Из края на экспорт уходит большой перечень продуктов, в их числе соя, мед, мороженное, соки, рыба, кондитерские изделия и многое другое. Основной покупатель - Китай, а с начала пандемии там появились трудности при ввозе товаров.

- Мешает неготовность и неуверенность китайских партнеров в том, как будет развиваться ситуация. Но они смотрят с позитивом вперед, выходят на контакт, узнают варианты сотрудничества, цены. Но начать работать в полную силу пока не готовы, - сказал Илья Амирханов, директор фабрики мороженого «Зайца».

На встрече бизнесу рассказали, как работать с цифровыми системами и объяснили нововведения, касающиеся экспорта товаров.

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