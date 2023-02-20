Сергей Кравчук поручил тщательнее прорабатывать обращения хабаровчан Фото: Администрация Хабаровска

Центр управления регионом (ЦУР) подвел итоги работы администрации Хабаровска в феврале 2023 года. Оценивалась скорость обработки обращений жителей краевой столицы в соцсетях.

Положительная динамика отмечена по многим направлениям. Улучшилось качество ответов, сократилось время их ожидания. Больше всего обращений было зарегистрировано по вопросам ЖКХ, общественного транспорта, благоустройства городских территорий, образования.

- Жителям не нужны упоминания всех нормативных актов при получении ответов на свои вопросы. Им нужно решение проблем, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Глава города поручил своим коллегам тщательнее прорабатывать каждый поступающий запрос. Нужно постараться максимально сократить время ожидания ответов, чтобы каждый житель чувствовал, что его проблема важна, и администрация города делает все, чтобы разобраться с ней.

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