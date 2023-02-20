Объявлены победители конкурса театрального искусства в Хабаровском крае Фото: Театр юного зрителя

В регионе завершился XXIX ежегодный конкурс губернатора Хабаровского края в области театрального искусства. Его участниками в этом году стали шесть театров. Это Хабаровский краевой театр кукол, Хабаровский краевой музыкальный театр, Краевой театр драмы, Театр юного зрителя, Драматический театр Комсомольска и «Триада». Конкурс продолжался 10 дней. За это время участники представили 12 спектаклей.

- Наши постановки популярны как у жителей края, так и других регионов страны. Наши артисты расширили географию своих выступлений. Традиционный конкурс - это еще одна ступень к анализу постановок не только своих, но и коллег, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Конкурсные спектакли оценивали ведущие критики, искусствоведы, деятели культуры. В номинации «Лучшая режиссерская работа» победил спектакль Дмитрия Акриша «Папа» комсомольского драмтеатра. Лучшую мужскую роль исполнил Юрий Бондаренко в постановке «Дон Кихот» от Хабаровского краевого театра юного зрителя, а среди женщин лучшими стали Наталья Федосейкина (спектакли «Волшебное кольцо» и «Мой дедушка был вишней» от Хабаровского краевого театра кукол) и Анастасия Дымнова (за роли в спектаклях «Гравитация» и «Письмовник» от Хабаровского краевого театра юного зрителя).

Никита Лялин победил в номинации «Надежда сцены», сыграв роль в постановке «Мой дедушка был вишней». Лучшую работу художника от Натальи Павлишиной увидели в спектакле «Волшебное кольцо» от краевого кукольного театра. Виктория Комбарова была отмечена как лучший хореограф в работе над спектаклем «Гравитация». Звание «Спектакль года» поделили постановки «Папа» и «Письмовник».

Победителей конкурса наградят в канун празднования Дня театра, который пройдет в марте. Лауреатов ждет также денежная премия в размере 100 тысяч рублей.

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