Массовое помешательство: 11 хабаровчан отдали деньги мошенникам за два дня

11 жителей Хабаровского края передали деньги мошенникам за минувшие выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция зафиксировала резкий всплеск активности мошенников на прошедших выходных. За два дня к правоохранителям с заявлениями обратились 11 человек, которые под разными предлогами передали деньги аферистам. Кто-то перечислил огромные суммы на «безопасные» банковские счета в надежде уберечь средства от кражи. Другие же передали деньги курьерам в надежде «уберечь родственников от ответственности перед законом». Пять человек поверили, что их близкие попали в ДТП и нуждаются в большой сумме, чтобы избежать наказания или оплатить лечение пострадавшим.

- Всего за выходные мошенникам удалось обмануть жителей региона на 6,3 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам большинства жертв аферистов, они знали о подобных схемах обмана и все равно попались на уловки. В полиции призывают перепроверять информацию, которую озвучивают незнакомцы по телефону. Аферисты звонят с подменных номеров, представляясь сотрудниками служб, банков, говорят от имени родственников и знакомых. В стрессовой ситуации жертвы теряют бдительность и совершают необдуманные поступки.

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