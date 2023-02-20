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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 5:38

Массовое помешательство: 11 хабаровчан отдали деньги мошенникам за два дня

11 жителей Хабаровского края передали деньги мошенникам за минувшие выходные
Александра ЯВИЩЕНКО
11 жителей Хабаровского края передали деньги мошенникам за минувшие выходные

11 жителей Хабаровского края передали деньги мошенникам за минувшие выходные

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция зафиксировала резкий всплеск активности мошенников на прошедших выходных. За два дня к правоохранителям с заявлениями обратились 11 человек, которые под разными предлогами передали деньги аферистам. Кто-то перечислил огромные суммы на «безопасные» банковские счета в надежде уберечь средства от кражи. Другие же передали деньги курьерам в надежде «уберечь родственников от ответственности перед законом». Пять человек поверили, что их близкие попали в ДТП и нуждаются в большой сумме, чтобы избежать наказания или оплатить лечение пострадавшим.

- Всего за выходные мошенникам удалось обмануть жителей региона на 6,3 миллиона рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По словам большинства жертв аферистов, они знали о подобных схемах обмана и все равно попались на уловки. В полиции призывают перепроверять информацию, которую озвучивают незнакомцы по телефону. Аферисты звонят с подменных номеров, представляясь сотрудниками служб, банков, говорят от имени родственников и знакомых. В стрессовой ситуации жертвы теряют бдительность и совершают необдуманные поступки.

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