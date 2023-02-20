Масштабный ремонт проведут на ТЭЦ Хабаровска Фото: АО «ДГК»

12 капремонтов пройдут на ТЭЦ-1 в Хабаровске в 2023 году. По информации АО «ДГК», здесь планируют отремонтировать основное и вспомогательное оборудование.

Так, паровые котлоагрегаторы капитально отремонтируют восемь раз, турбоагрегаты - три раза, и еще планируется один ремонт генератора. В итоге за год заменят больше 500 тонн поверхностей нагрева котлов и 160 тонн деталей трубопроводов высокого давления. В соответствии с графиком энергетики должны продлить работу основного оборудования.

Объем работ немалый, поэтому к ремонту специалисты приступили уже в январе. Планируется, что в итоге надежность оборудования станет больше, а экологические показатели в период зимних холодов улучшатся.

- Масштабный ремонт проводится для повышения надежности и эффективности работы, продления ресурса работы. Подготовку к нему мы ведем заранее. В этом году запланирован большой объем работ, который нам необходимо выполнить в сжатые сроки, - рассказал Александр Францев, начальник отдела подготовки и проведения ремонтов хабаровской ТЭЦ-1.

Всего на работы потратят больше 1,5 миллиарда рублей.

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