Арендное жилье будут строить в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края 20 февраля обсудили развитие рынка арендного жилья. Об этом рассказал губернатор Михаил Дегтярев.

Развитие арендного рынка - поручение Владимира Путина. Его он дал в прошлом году на Восточном экономическом форуме.

На прошлой неделе прошла правкомиссия по вопросам развития Дальнего Востока. Ею руководил зампред Правительства РФ Юрий Трутнев при участии помощника Владимира Путина Максима Орешкина. На заседании рассмотрели конкретные шаги для исполнения поручения.

- Нацелил наш стройблок во взаимодействии с минстроем России и госкорпорацией «ДОМ.РФ» отработать тему строительства арендного жилья не только в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, а дополнить этот список центрами экономического роста, расположенными в Верхнебуреинском, Советско-Гаванском и Ванинском районах, - рассказал Михаил Дегтярев.

Сейчас только 1800 арендных квартир нужно в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре - и это только предварительные подсчеты. И строить их нужно уже сейчас, уверен губернатор. И для этого в регионе есть все условия. Еще, согласно сайту регионального правительства, к этому числу нужно прибавить полторы тысячи квартир - столько требуется для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. Из них 600 - для специалистов на открытые вакансии и остальные - для тех, кто хочет улучшить свои условия.

К слову, Хабаровский край сейчас один из немногих регионов, где действуют нулевые налоговые ставки на имущество для компаний, строящих арендное жилье.

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