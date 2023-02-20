День открытых дверей НКО состоится в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

25 февраля 25 некоммерческих организаций Хабаровска проведут день открытых дверей. По информации администрации города, участие в мероприятии примут компании из разных уголков края. В честь Всемирного дня НКО они познакомят хабаровчан со своей деятельностью.

В программе больше 25 развлечений. Это и лекции, и мастер-классы по йоге и эбру - рисовании на воде, и занятия анимацией, и бочче - спортивная игра на точность. Расскажут посетителям о том, кто стоит за развитием НКО и для кого они работают, а также о предпринимательстве в целом. Также на площадке выступят театральные и творческие коллективы города.

- Гости мероприятия смогут оказаться в виртуальной реальности, посетить тренинг для родителей особенных детей, попробовать себя в роли ведущего кукольного театра, правильно собраться в туристический поход, окунуться в атмосферу пушкинского бала, увидеть историческое оружие времен Великой Отечественной войны, изготовить амулет из бересты, - рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Организатором мероприятия стала компания «Точка роста» в партнерстве с торговым центром ROSKO MALL. Оно пройдет при поддержке президентского гранта в рамках проекта «Третий сектор - лидер изменений».

Желающих ждут 25 февраля с 14:00 до 18:00 на третьем этаже торгового центра BROSKO MALL.

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