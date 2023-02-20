Владимиру Путину представят мастер-план Хабаровска Фото: Андрей МАЛАХОВ

В сентябре на Восточном экономическом форуме Владимиру Путину покажут окончательный вариант мастер-плана Хабаровска. Напомним, президент поручил разработать проекты по развитию крупных городов Дальнего Востока еще в 2021 году на ВЭФ. Работа над документом Хабаровска началась в прошлом году. Кроме того, в Хабаровском крае идет работа над мастер-планами Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани.

- Был представлен статус разработки мастер-планов по каждому из 25 городов. Правительство РФ утвердило план развития Петропавловска-Камчатского. Мастер-планы Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска с Корсаковым, Тынды и Северобайкальска в ближайшее время будут представлены главе государства. Планы Владивостокской и Хабаровской агломерации будут представлены главе государства на Восточном экономическом форуме в сентябре, - говорится в сообщении пресс-службы Юрия Трутнева.

Основные положения мастер-плана глава региона Михаил Дегтярев показал Юрию Трутневу в начале февраля. Полпред президента и его помощник Максим Орешкин хорошо оценили качество проработки проекта.

К слову, разработка мастер-планов, по предварительным подсчетам, обойдется в 250 миллиардов рублей, привлеченные инвестиции составят больше 750 миллиардов до 2030 года.

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