Полицейские раскрыли кражу дорогого смартфона из магазина в Хабаровске Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровске полиция раскрыла кражу телефона из магазина. О преступлении рассказал представитель торговой точки. По его словам, похититель пришел под видом обычного покупателя и поначалу не вызывал подозрений. Он долго изучал ассортимент, а в какой-то момент схватил с витрины приглянувшийся мобильник стоимостью 52 тысячи рублей и сбежал.

- В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по г. Хабаровску задержали 31-летнего подозреваемого, - рассказали в УМВД РОССИИ по Хабаровскому краю.

Смартфон мужчина продал случайному прохожему за семь тысяч рублей. Деньги он потратил на себя.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Пока полицейские ищут телефон, на мужчину наложили обязательство о явке. Кроме того, ему грозит срок – до двух лет в колонии.

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