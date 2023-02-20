За перевозку 237 килограмм красной и черной икры осудят мужчину в Хабаровске Фото: Прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае в суд направили уголовное дело о незаконной перевозке красной и черной икры. По информации прокуратуры, 52-летний мужчина пытался продать больше 237 килограмм деликатеса.

Теперь житель Хабаровска стал фигурантом уголовного дела за незаконную перевозку производных особо ценных водных биологических ресурсов. Все случилось в мае прошлого года. Тогда он привез из Николаевска-на-Амуре в Хабаровск на грузовике икру калуги и осетра, краснокнижных рыб, запрещенных к вылову. Он вез ее на продажу. Сотрудники ФСБ, которые выявили преступление, насчитали 431 контейнер. Икру изъяли.

Обвинительное заключение утвердили в прокуратуре, дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Хабаровска. Мужчине грозит штраф в миллион рублей или лишение свободы на четыре года.

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