В производство фильтров предложили инвестировать предпринимателям в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за санкций поставка многих автомобильных комплектующих от иностранных компаний приостановлена. В связи с этим в России открывают собственные производства в рамках импортозамещения. В Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций (АНО «АПИРИ») предложили нишу для инвесторов Хабаровского края. Специалисты считают, что производство фильтров для автотехники - перспективное направление и удачный выбор для вложения средств.

Промышленный комплекс - одно из основных направлений развития экономики Хабаровского края. Потребность в фильтрах есть у горнодобывающих предприятий, транспортных и строительных компаний. Спецтехнику часто используют в грязных и пыльных условиях, поэтому замена фильтров востребована. Потребность в них на Дальнем Востоке составляет около трех миллионов в год. Ближайший производитель этих комплектующих находится в Кемеровской области. Поэтому открытие завода по изготовлению фильтров поблизости может стать очень прибыльным делом.

- С уходом известных брендов рынок «расчистился». Несмотря на то, что доступны китайские фильтры, продукция российского производства с долгим сроком службы востребована больше. Срок окупаемости инвестпроекта составит примерно четыре года. Общая сумма необходимых вложений - несколько сотен миллионов рублей, - сказал Андрей Дымченко, директор «АПИРИ».

Инвестор, который решит открыть производство, сможет арендовать землю без торгов. Предприятию будет присвоен статус «Масштабный приоритетный инвестпроект». Или же можно стать резидентом ТОР. Стоимость оборудования можно будет компенсировать при помощи налогового вычета. С условиями этих и других льгот для инвесторов можно ознакомиться на портале Хабаровского края invest-khv.ru в разделе «Инвестиционные ниши».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.