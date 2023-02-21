Современный микроскоп поставили в краевую больницу в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь нейрохирурги краевой клинической больницы №2 имени профессора Владимирцева смогут проводить более точные операции. Это стало возможно благодаря современному микроскопу, который появился в больнице по нацпроекту.

Стоимость оборудования - больше 23 миллионов рублей. Обычно такую технику используют для пациентов с сосудистыми заболеваниями головного и спинного мозга. Также оно помогает быстро лечить инсульт и аневризму.

Этот микроскоп - один из самых современных в мире. В России его купили впервые. Операции на дорогом оборудовании проводили в больнице и раньше, но техника все же уступала по некоторым параметрам. А у нового микроскопа есть сосудистый модуль, благодаря которому можно контролировать состояние кровотока в сосудах мозга во время операции.

- Также улучшилось качество изображения до 4К-разрешения. Благодаря этому операционные манипуляции можно выполнить быстрее и точнее, - рассказал Евгений Кузьмич, врач-нейрохирург, заместитель главного врача по хирургии.

Первые операции с новым оборудованием уже прошли, и хирурги оценили его возможности. В больнице в год проходит около 1500 операций, 80 процентов из которых - с применением микроскопа. Такая работа здесь ведется круглые сутки.

По нацпроекту в больнице постоянно обновляют оборудование. За последние два года сюда купили технику на почти 36 миллионов рублей. В 2023 году здесь появится еще 35 новых медицинских аппаратов.

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