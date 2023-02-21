Подозреваемого в краже телевизора и сережек из квартиры задержали в Хабаровске Фото: Наталия НЕЧАЕВА

В полицию Хабаровска обратилась жительница Первого микрорайона. Женщина рассказала, что кто-то вскрыл дверь ее квартиры и украл оттуда телевизор и золотые серьги. Все это стоило 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого – 37-летнего мужчину. Его уже не раз привлекали за кражи, угон автомобилей и хранение наркотиков. Он вышел из колонии в апреле 2021 года, но постоянного заработка у него не было.

- Во время обыска в квартире дома по улице Сунгарийской, где проживает задержанный, оперативники изъяли орудие взлома – компактный лом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Телевизор и украшения мужчина успел продать случайным прохожим, которые ждали автобусы на остановках. За краденное хабаровчанин выручил пять тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по статье «Кража». Мужчина находится в изолятор временного содержания, пока суд определяет ему меру пресечения. За преступление хабаровчанину грозит до шести лет лишения свободы, но срок может вырасти – сейчас полицейские выясняют, причастен ли он к другим квартирным кражам.

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