Транспортные расходы возместят экспортерам Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компенсацию транспортных расходов для экспортеров ввели в марте 2022 года. Предприниматели могут вернуть до 80 процентов затрат или до 500 тысяч рублей в год. В Хабаровском крае воспользоваться мерой поддержки можно через Центр поддержки экспорта. Почти за два года услугой воспользовались семь компаний.

- Расходы погашаются компании-перевозчику на этапе отгрузки товара. Это удобнее, чем просто получать компенсацию, подтверждая траты пакетом документов. Обратившиеся к нам компании смогли получить больше двух миллионов рублей. Мы также оказываем допуслуги при экспорте, консультируем при подготовке контракта, даем рекомендации в области таможенного оформления, работаем с брокерами и таможенными декларантами, можем проконтролировать отгрузку, - сказала Анастасия Молокова, глава Центра поддержки экспорта Хабаровского края.

Экспортерам региона доступно больше 25 услуг. Для их получения нужно обратиться по адресу Истомина, 51А, кабинет №705. Телефоны для консультаций: 8 (4212) 35-84-45, 77-01-22.

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