Хабаровчане возложили цветы к мемориалу «Танк» в преддверии Дня защитника Отечества Фото: Администрация Хабаровска

Сотрудники комитета по управлению Центральным районом, военнослужащие, юнармейцы, студенты, школьники и жители района собрались у мемориала «Танк», чтобы почтить память работников тыла и танкистов-дальневосточников, воевавших на фронтах во время Великой Отечественной войны. Всего у памятника собрались 140 человек.

- Мы вспоминаем воинов, отстаивавших интересы страны, и тех, кто продолжает это делать сегодня. Важно, что своих героев не забывают разные поколения горожан, - сказал Алексей Кирпика, врио заместителя командира войсковой части 74854 по военно-политической работе гвардии.

Собравшиеся возложили гвоздики к памятнику, а после - почтили память о погибших героях минутой молчания. Со словом выступил и участник войны с милитаристской Японией на Дальнем Востоке Леонид Баланда.

- Такие мероприятия больше нужны молодым, будущим защитникам Отечества. Для меня 23 февраля - день воспоминаний о погибших товарищах и друзьях. Жаль, что сегодня здесь я один. Хотелось встретиться с ветеранами, но наш строй редеет, - сказал Леонид Баланда.

В конце торжественной церемонии состоялся марш парадного расчета роты почетного караула Восточного военного округа.

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