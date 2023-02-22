«Парту Героя» в честь Эдуарда Норполова открыли в хабаровской школе №10 Фото: Администрация Хабаровска

Торжественное открытие «Парты Героя» состоялось в школе №10 в честь Героя России Эдуарда Норполова, погибшего, исполняя воинский долг в ходе СВО. В церемонии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, глава городского управления образования Татьяна Матвеенкова, руководитель Индустриального района Мария Матаева, родственники погибшего, представители «Боевого братства» и школьники.

- Сегодня мы открываем парту в честь героя Эдуарда Доржиеивича Норполова - великого человека, защитника родины. Он был кандидатом в мастера спорта, парашютистом. Он воспитал не только себя, но и своих подчиненных в духе любви, уважения к Родине. Получив ранение, боец продолжал сражаться, выносил товарищей с поля боя, но сам погиб, защищая нашу страну, нашу правду. Спасибо родителям за воспитание истинного патриота, гражданина, офицера. Мы гордимся вашим сыном, - сказал Сергей Кравчук.

Эдуард Норполов родился и вырос в семье военных. Его отец - Доржо Норполов - имеет 25-летний стаж службы в ВС РФ. Оба его прадеда были фронтовиками: один удостоен ордена Красной Звезды, второй участвовал в Сталинградской битве.

Эдуард Норполов окончил с отличием Дальневосточное военное общевойсковое училище имени Рокоссовского в 2018 году. После выпуска он был распределен в 59-ю мотострелковую бригаду, став командиром взвода в поселке Сергеевка Приморского края. Позже перевелся в 14-ю бригаду спецназначения главного разведуправления генштаба в Хабаровске на должность командира группы.

С самого начала СВО Эдуард Норполов был на передовой. В сентябре 2022 года его группа попала под минометный обстрел. Выжили только двое - сам Эдуард и его старшина. Несмотря на постоянный обстрел, старший лейтенант всю ночь выносил тела погибших товарищей. 4 октября Герой России погиб от пули снайпера.

За время СВО под руководством Эдуарда Норполова было уничтожено больше 20 единиц бронетехники и 50 спецтехники противника. За мужество и самоотверженность лейтенант был посмертно удостоен звания Героя России.

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