Больше 24 тысяч патологий диагностировали выездные бригады у жителей Хабаровского края Фото: минздрав Хабаровского края

В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в Хабаровском крае работают 12 мобильных выездных бригад. За 2022 год они приняли больше 63 тысяч пациентов и обнаружили свыше 24 тысяч патологий. Бригады формируются с учетом того, в каких специалистах нуждаются жители конкретных территорий.

- Раньше в регионе работал только один передвижной комплекс - автопоезд «Здоровье». Он курсировал по всему региону. Теперь же в отдаленные населенные пункты выезжают мобильные бригады медиков из лечебных учреждений райцентров. Для этого используются передвижные комплексы, флюоро- и рентгенодиагностические аппараты на базе автомобиля «КАМАЗ», стоматологические комплексы на базе «ПАЗа», - рассказали в минздраве Хабаровского края.

С началом речной навигации в регионе ежегодно проходит акция «Теплоход здоровья». Врачи навещают жителей удаленных территорий Комсомольского, Амурского, Ульчского и района имени Полины Осипенко. В 2023 году медики побывают в 203 населенных пунктах.

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