Годовая инфляция замедлилась в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

На один процент снизилась инфляция в Хабаровском крае. По информации регионального отделения Дальневосточного ГУ Банка России, в январе она составила 9,7 процента, когда как в декабре прошлого года эта цифра была 10,8 процента. Причиной тому стали подешевевшие продукты, авиабилеты и мебель.

- В январе медленнее дорожали огурцы, и быстрее дешевели помидоры. Причиной стало расширение предложения за счет роста поставок из Китая по сравнению с прошлым годом. На фоне снижения цен на зерно в связи с рекордным урожаем сократились издержки на корма. В результате продолжили снижаться годовые темпы роста цен на мясные продукты, - рассказали в пресс-службе отделения Хабаровск Дальневосточного ГУ Банка России.

Стоимость мебели росла медленно. Люди редко ее покупали, да и затраты производителей снизились из-за расширения ассортимента пиломатериалов, на что, в свою очередь, повлияли санкции. Небыстро дорожали и билеты на самолет.

В целом в Хабаровском крае инфляция ниже, чем по всему Дальнему Востоку и России. В федеральном округе она составляет 11,6 процента, в стране - 11,8 процента. Специалисты банка прогнозируют, что скоро показатель опустится ниже четырех процентов за счет событий весны прошлого года. В итоге инфляция в этом году может составить 5-7 процентов, снизиться до четырех процентов к 2024 году и держаться на этом уровне еще какое-то время.

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