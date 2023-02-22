Для выпускников с ОВЗ создают комфортные условия на экзаменах в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве образования Хабаровского края считают, что залогом успешной сдачи экзамена является создание хороших условий. Поэтому для выпускников с ограниченными возможностями здоровья прорабатывают все необходимое.

В этом году сдавать экзамены будут 65 ребят с ОВЗ. Из них на ЕГЭ записались 60 человек, на государственный выпускной экзамен (ГВЭ) – три человека. Два человека будут проверять свои знания в совмещенном формате (ЕГЭ и ГВЭ).

Для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий провели семинар. На нем обсудили особенности проведения экзаменов для ребят с ОВЗ и инвалидностью.

- В крае создана региональная система комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, нацеленная на создание безопасных условий при сдаче экзаменов в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, - рассказали в министерстве образования Хабаровского края.

Подробно обсудили на заседании вопрос присвоения ребенку статуса ОВЗ. Инвалидность детям присваивает федеральное государственное учреждение медико-социальной экспертизы, а подтвердить ограниченные возможности может ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия. При этом уточняется, что у одного ребенка может быть статус как инвалида, так и ОВЗ.

При этом конкретного перечня болезней, при которых присваивается ОВЗ, нет. Комиссия принимает решение с учетом особых потребностей ребенка и индивидуальной ситуации. При этом данная категория определяется больше с точки зрения необходимости особых условий на экзамене, а не ограничений по здоровью.

Такие ребята могут сдавать экзамены с ассистентами, помогающими им прочитать задание, записать ответы в бланки, или использовать технические средства.

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