Развлекательные мероприятия на февральских выходных организуют для жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Короткая неделя подошла к концу, и на носу небольшие февральские каникулы. Администрация Хабаровска подготовила несколько мероприятия, чтобы горожанам было, чем заняться на длинных выходных.

В самом разгаре масленичная неделя. Поэтому жители и гости региона могут прийти на масленичные гуляния. Весну будут провожать в каждом уголке края. Для хабаровчан подготовили и игры, и забавы, и уже пекут блины для угощения.

В субботу, 25 февраля, желающие могут отправиться в Вяземский район. В программе - экскурсия «Прогулки по истории», посещение краеведческого музея имени Н.В. Усенко и масленичной сельской ярмарки. Из приятного: на поездку можно получить скидку, сказав слово «Минтур».

В Солнечном районе в этот день будут сжигать чучело, а также проведут конкурсы и разыграют ски-пассы. А для любителей активного отдыха организовали тур выходного дня «Лыжная стрела». Он включает в себя проезд в фирменном поезде № 667/668 до «Холдоми», проживание в гостинице или коттедже и страховку. Помимо этого можно сходить в баню, покататься на тюбинге или лыжах. Ближайшая дата выезда – 24 февраля, открыто бронирование на 10 марта.

- Веселый праздник по-русски, с размахом и массой интересных забав ждет гостей и 26 февраля. На «Старой мельнице» с 13:00 до 16:00 пройдут проводы зимы в рамках «Дней районов Хабаровского края». Веселые скоморохи, яркие выступления народных коллективов, дружные хороводы, розыгрыши призов, горячий таежный чай и блины, а также огненное шоу. Не обойдется и без главного атрибута праздника - сжигания Масленицы. Вход свободный, - рассказали в краевом туристском информационном центре.

Кроме того, на этой неделе отметят День защитника Отечества. На площадке под ареной «Ерофей» 23 февраля пройдет праздничное мероприятие. Здесь состоится выставка военной техники, пройдут конкурсы с перетягиванием каната. Желающих покормят солдатской кашей, а военный оркестр выступит со своей музыкой. С 10:00 начнутся первые матчи хоккея в валенках, а в 13:00 состоится официальное открытие.

В «Милый тур» могут отправиться семьи с детьми 24 февраля. Это путешествие на ферму, где можно погладить и покормить животных, а также сделать с ними фото. В стоимость входит сама экскурсия, корм для животных, проезд и чай с пирогами. Также действует скидка по слову «Минтур».

Всю актуальную информацию о можно найти в соцсетях министерства туризма Хабаровского края и регионального Туристского информационного центра.

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