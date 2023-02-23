Словарь коренных народов подготовят в Хабаровском крае

Участие в диктанте можете принять любой желающий Фото: Правительство Хабаровского края

Краевой центр образования стал домашней площадкой для фестиваля «Сохраняя язык, приумножаем культурное наследие народов России». Мероприятие состоит из нескольких блоков, каждый из которых направлен на привлечение внимания к вопросам сохранения и дальнейшего развития малых групп языков.

На базе мероприятия прошла конференция школьников и студентов «Диалог культур народов Амура». Более 70 участников из девяти районов Хабаровского края представили и защитили свои работы и словарные статьи. Для их подготовки конкурсантам помогали учителя родных языков, которые предают свои знания из поколения в поколение. Благодаря слаженной работе специалистов, в регионе появится мультисловарь коренных народов Амура. Он поможет объединить русский язык с восемью: нанайским, нивхским, ульчским, эвенским, удэгейским, эвенкийским, негидальским и орочским.

Еще одной активностью, которая привлекла внимание, стал «Диктант на родных языках малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока». Сразу на 45 площадках люди смогут проверить свои знания. После Хабаровского края фестиваль подхватят Сахалинская и Амурская области, Приморский, а также республика Саха (Якутия). ПРодлится акция до 28 февраля.

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