Оформление загранпаспорта нового образца станет доступно в апреле для жителей Хабаровска

Документы сроком на пять лет можно оформить в прежнем режиме Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заявления на десятилетние биометрические паспорта в Хабаровском крае перестали принимать с начала февраля. Причиной остановки выдачи документов послужили трудности на московской фабрике «Гознак», которая производит специальные микросхемы для документа.

- Выдача биометрических загранпаспортов приостановлена до апреля 2023 года, то есть до момента, пока на фабрике не восстановят производство чипов с биометрическими данными, которые встраиваются в документ, - рассказала Оксана Захарова, директор уполномоченного МФЦ Хабаровского края.

Отмечается, что проблемы возникают только при подачи заявки на получение биометрического загранпаспорт. При этом выездной документ сроком на пять лет можно получить в обычном порядке. Для этого достаточно обратиться лично в МФЦ или дистанционно через портал «Госуслуги». Пошлина за оформление документа в формате онлайн составит две тысячи рублей, а срок изготовления может варьироваться от одного до трех месяцев.

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