Михаил Дегтярев встретился с министром строительства России Иреком Файзуллиным

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава минстроя Ирек Файзуллин
Фото: Правительство Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края в ходе рабочего визита в Москву провел встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным. Основными темами совещания стали развитие строительной отрасли в регионе, реализация национальных проектов и планы на 2023 год.
По итогам 2022 года, в Хабаровском крае было введено 374,1 тысяча квадратных метров жилья, а в январе 2023 года сдано уже 48,5 тысяч «квадратов».
Особое внимание было уделено проектам комплексного развития территорий. Сейчас в Хабаровском крае есть шесть таких площадок площадью свыше 285 гектар, на которых можно возвести до 1,6 миллиона жилых квадратных метров.
- Также в нашем крае продолжается реализация программы по переселению из аварийного жилья. Нарастающим итогом с 2019 года из 52,9 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда переселено 3050 человек, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
Ряд вопросов касался реализации долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре и других значимых строительных объектов.
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