Память героев России увековечили на Обелиске Славы в Хабаровске

Участники мероприятия также возложили цветы к мемориалу Вечного огня на площади Славы Фото: Администрация Хабаровска

23 февраля у Обелиска Славы в Хабаровске прошла торжественная церемония открытия имен Героев Российской Федерации. На стелу занесены четыре новые фамилии - военнослужащих, которые удостоились высокой награды.

Инициатива губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и командования Восточного военного округа была поддержана как администрацией города, так и хабаровской городской думой.

- Александр Аксенов - за время участия в СВО совершил 317 боевых вылетов. В ходе одного из них вертолет Ка-52 был сбит и потерпел крушение. Экипаж погиб.

- Эдуард Норполов - во время боевого задания прикрывал группу эвакуации, получил смертельное ранение.

- Аймир Миягашев - накрыл своим телом упавшую в окоп гранату. Спас сослуживцев ценой собственной жизни.

- Максим Концов - прикрывая огнем действия разведывательного отделения, получил смертельное ранение.

Также на церемонию пригласили родителей героев, их вдов, родственников, сослуживцев, учителей и учащихся школ, носящих имена Эдуарда Норполова и Александра Аксёнова.

- Для меня это очень важное событие, важная эпоха в моей жизни. На наших глазах творится история – мы увековечили памяти наших героев, Героев Российской федерации. Наше будущее поколение должно знать, что была Великая Отечественная война – и её герои увековечены на этой стеле. И есть другие войны, они не нами развязаны, но мы должны защищать свою Родину. И защищая её, наши ребята, офицеры Российской армии, отдали свои жизни за то, чтобы мы спокойно жили. Память о них будет вечной!, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

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