Длинные выходные обещают хорошую погоду Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Хабаровского края, наконец-то, могут вздохнуть с облегчением - морозы отступили. И если ночные температуры еще говорят о календарной зиме, то днем воздух успевает прогреваться до приемлемых значений.

24 февраля в Хабаровске будет без осадков. Ночью столбики термометров покажут от -15 до -17 градусов. Днем же температура поднимется до значений от -5 до -7 градусов. Юго-западный ветер с порывами от 4 до 9 метров в секунду.

Южные районы ожидает более холодный день. Ночью градусник опустится до -20 градусов. В дневное время ожидается от -4 до -9 градусов с западным ветром от 5 до 10 метров в секунду. Без осадков.

В центральных районах сохраняются низкие температуры по ночам - от -16 до -30 градусов. Днем ожидаются перепады от -5 до -14. Западный ветер разгонится от 4 до 10 метров в секунду.

Северный район встретит день без существенных осадков, за исключением Аяно-Майского. Там есть вероятность небольшого снега. Столбики термометров ночью покажут от -15 до -30. Дневные температуры поднимутся от -7 до -17 градусов. Западный ветер 5-14 метров в секунду. Чем ближе к побережью, тем сильнее.

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