В Хабаровском крае отпраздновали День защитника Отчества Фото: пресс-служба ВВО
В Хабаровском крае 23 февраля отпраздновали День защитника Отечества. Днем к мемориалу на площади Славы возложили цветы в память о погибших военнослужащих. Завершился день запуском праздничного салюта, организованного восточным военным округом.
Командование ВВО, силовые структуры, юнармейцы и ветераны почтили память погибших во времена Великой Отечественной войны дальневосточников минутой молчания.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с 23 февраля и поблагодарил военнослужащих и ветеранов за самоотверженность.
- День защитника Отечества - особенная дата. Во все времена наш народ отстаивал свободу и независимость своей Отчизны, вечные ценности и право самому решать свою судьбу, - написал в своем телеграм-канале глава региона.
Также губернатор сказал, что Хабаровский край будет делать все для поддержки военнослужащих и их семей.
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