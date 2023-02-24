В Хабаровском крае отпраздновали День защитника Отчества Фото: пресс-служба ВВО

В Хабаровском крае 23 февраля отпраздновали День защитника Отечества. Днем к мемориалу на площади Славы возложили цветы в память о погибших военнослужащих. Завершился день запуском праздничного салюта, организованного восточным военным округом.

Командование ВВО, силовые структуры, юнармейцы и ветераны почтили память погибших во времена Великой Отечественной войны дальневосточников минутой молчания.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил жителей региона с 23 февраля и поблагодарил военнослужащих и ветеранов за самоотверженность.

- День защитника Отечества - особенная дата. Во все времена наш народ отстаивал свободу и независимость своей Отчизны, вечные ценности и право самому решать свою судьбу, - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Также губернатор сказал, что Хабаровский край будет делать все для поддержки военнослужащих и их семей.

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