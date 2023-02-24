Птички не выжили: на Колыме ночью сгорел сарай с курами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошлой ночью в поселке Стекольный на Колыме произошел пожар. В результате ЧП заживо сгорели 20 куриц в сарае. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области, предварительной причиной пожара считают незакрытую дверцу печи. Уголек мог попасть на пол и спровоцировать возгорание.

-Ночью в службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по улице Железнодорожной в поселке Стекольный. Пожарных вызвал проезжающий мимо автомобилист, который заметил огонь. К месту вызова выдвинулись огнеборцы ПЧ-13 областного Пожарно-спасательного центра, - рассказывают в ведомстве.

По приезду пожарные разбудили хозяев и начали тушить сарай. Постройка уже полностью была охвачена пламенем. Спустя 16 минут возгорание локализовали. В итоге сарай в 60 квадратов полностью сгорел. А в нем было 20 куриц. Они погибли. Достоверную причину пожара будут выяснять специалисты.

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