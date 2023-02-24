В Тумнине Хабаровского края заработал новый фельдшерско-акушерский пункт Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Тумнин ванинского района открылся и уже принимает первых пациентов фельдшерско-акушерский пункт. Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, прием ведет фельдшер и медсестра. Они приехали работать в декабре по программе «Земский доктор». Пункт открылся по поручению губернатора Михаила Дегтярева.

У медиков в наличии есть спецмашина УАЗ, которая был передан главой региона. За один день здесь могут принимать около 25 пациентов. Всего в поселке живет порядка 800 человек. AFG полностью оснащен необходимым оборудованием для оказания помощи.

- Закуплены укладки для оказания помощи при остром коронарном синдроме и при желудочно-кишечном кровотечении, кислородный ингалятор, дефибриллятор, портативный аппарат для искусственной вентиляции легких, - говорит Станислав Дзюба, начальник отдела по строительству минздрава.

В ФАПе кроме лечебных кабинетов предусмотрены комнаты для проживания персонала. Помещения полностью благоустроены.

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