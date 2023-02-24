Власти Хабаровского края будут активнее поддерживать бизнес Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае малому и среднему предпринимательству будут и дальше оказывать поддержку региональные власти. Специальные программы решено продлить еще на три года. За ориентир будут брать наработанный опыт.

- Приоритетными видами деятельности необходимо определить обрабатывающие производства, IT, туризм, социальное предпринимательство и креативную индустрию, - написал в своем официальном телеграм-канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как отметил Михаил Дегтярев, все эти сферы деятельности ориентированы ,в первую очередь, на стимуляцию внутреннего спроса и рост доходов у жителей Хабаровского края. Глава региона распорядился, чтобы минэкономразвития и министерство финансов подготовили требуемый законопроект и доложили об итогах работы спустя 14 ней.

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