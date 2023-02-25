Семье погибшего Героя России Эдуарда Норполова вручили Золотую Звезду в Хабаровске

Указом Владимира Путина Эдуарду Норполову присвоено звание Героя России Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске семье погибшего участника СВО из Хабаровска передали медаль «Золотая Звезда». За свой подвиг старший лейтенант был удостоен звания Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Эдуард Норполов вырос в семье военных и свою жизнь решил связать со службой в рядах Вооруженных сил РФ. Окончил Дальневосточное военное общевойсковое училище, затем стал командовать взводом в 59 мотострелковой бригаде. Позже его перевели в 14 бригаду спецназначения главного разведуправления Генштаба.

В зоне СВО Эдуард Норполов командовал ротой специального назначения отряда специального назначения. Старший лейтенант участвовал в сложных разведывательно-поисковых действиях. Офицер погиб во время выполнения очередного боевого задания. Группа попала в засаду, и Эдуард, прикрывая собой товарищей, получил смертельное ранение.

Указом Владимира Путина Эдуарду Норполову присвоено звание Героя России. Его имя нанесено на Обелиск Славы на площади в Хабаровске. 22 февраля семье погибшего офицера в Доме ветеранов была передана высшая государственная награда - медаль «Золотая Звезда».

- Эдик был хорошим офицером, грамотным. Обдумывал каждый шаг, рассуждал, просчитывал, что будет делать в случае возникновения различных ситуаций. Мы гордимся своим сыном. Мудрость гласит: герои никогда не умирают, если их помнить, - сказал Доржи Норполов, отец Героя России Эдуарда Норполова.

В школе №10 в Хабаровске также открыта парта имени Эдуарда Норполова.

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